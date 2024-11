Quotidiano.net - Come ai tempi gialloverdi. Salvini e Conte esultano. E gli alleati mugugnano

Alessandro Alfieri, tra i principali esponenti riformisti del Pd, negli Stati Uniti per seguire le elezioni, è drastico: "Stando qui si capisce che in buona parte l’elettorato di Trump è molto simile a quello dei Cinquestelle in Italia". In realtà, potrebbe dire lo stesso di un’altra parte della base trumpiana a proposito della Lega. I motivi dell’inquietudine che serpeggia al Nazareno e delle ipotesi surreali che fioriscono in questi giorni su un possibile riavvicinamento tra i ’gialli’ e i ’verdi’ si spiegano così. Il popolo leghista e quello pentastellato hanno davvero qualcosa in comune. Non è un caso che i 5 Stelle digerirono molto più facilmente l’alleanza con il Carroccio che non quella con l’odiato Pd. Ciò non toglie che ipotizzare oggi un ritorno di fiamma sia pura fantapolitica.