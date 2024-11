Iltempo.it - “Chi sostiene Raimo fa bullismo contro le istituzioni”. La condanna della preside di Roma

"Se dobbiamo combattere ila scuola e insegnare il peso delle parole ai ragazzi non possiamo nonre il peso delle parole di un docente,il ministro e l'istituzione che rappresenta. Èil ministro la presa di posizione di chi, in nomelibertà di espressione, giustifica la maleducazione e la violenza verbale che nulla hanno a che fare con la libertà di espressione. Stiamo assistendo a una forma dile. La scuola non può avere due pesi e due misure: se avversiamo i ragazzi bulli dobbiamo avversare anche ildegli adulti". Lo dice Anna Maria De Luca, dirigente scolastica del liceo Montessori (), scuola che ieri è stata tappezzata da manifesti di protesta dell'estrema destra (Blocco studentesco) per la sanzione decisa nei confronti di due ragazzi che hanno fatto il saluto fascista (sono stati sanzionati con dieci giorni di sospensione, lavori sociali e la lettura di libri di Calvino, Vittorini, Cassola e un video di Scurati).