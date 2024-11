Lanazione.it - Cavalieri Union, il futuro in due partite: battere Milano e Avezzano per svoltare

Prato, 8 novembre 2024 - “Non eravamo fenomeni prima e non siamo scarsi adesso. Le qualità ci sono, ma dobbiamo migliorare nella gestione delleiniziando dall'approccio”. Coach Alberto Chiesa lo ha ribadito, in vista della prossima partita di campionato che vedrà iaffrontare il. E il gruppo sta allenandosi in vista dell'impegno fissato per il prossimo 16 novembre al Chersoni, consapevole del fatto che potrebbe bastare una vittoria per alleviare una problematica di non facile risoluzione. Già, perché in un girone dal livello medio decisamente più alto rispetto a quello delle scorse stagioni è spesso una meta realizzata o un piazzato a fare la differenza fra un successo ed una sconfitta. Ed è quello che è successo a capitan Puglia e soci nella gara di sabato scorso contro la “cadetta” del Petrarca: i “tuttineri” erano in vantaggio fino a pochi secondi dalla fine, prima che i padovani mettessero la freccia con un'azione estemporanea concretizzata proprio in extremis.