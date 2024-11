Bergamonews.it - Camionista non si accorge del divieto, fa inversione e blocca per ore la provinciale: multato

Caravaggio. Si è accorto tardivamente del. Il mezzo pesante che guidava è uscito fuori strada e il traffico sullaè rimastoto per tre ore.Venerdì mattina di disagi sul fronte della viabilità a Caravaggio, quando intorno alle 10 sulla strada130 detta Via Calvenzano un camion è fuoriuscito dalla sede stradale. Per effettuare l’di marcia ha invaso la banchina stradale prima di finire in un terreno agrario,ndo trasversalmente la carreggiata.Sul posto si è reso necessario l’intervento di due pattuglie del Distretto di Polizia Locale Bassa Bergamasca Occidentale, di personale tecnico della Provincia di Bergamo “Servizio Strade” e di mezzi dei Vigili del fuoco di Treviglio e Bergamo che a fatica hanno letteralmente rimesso il tir in carreggiata.