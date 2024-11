Camano Ag Lautaro | Lauti innamorato dell’Inter grato a Conte

Leggi l'articolo completo su Ilnerazzurro.it

Alejandro, agente diMartinez, è intervenuto ai microfoni di Telecapri per parlare del suo assistito: “non è solo un finalizzatore, è un giocatore che rende il giocopiù fluido. Per questo, non può essere ridotto al solo aspetto del gol. Lui è utile sia vicino all’area che più lontano. Ciò che conta non è quello che la gente dice su di lui, ma ciò cheriesce a dare alla squadra“.su Inter-Napoli: “Vincerà l’Inter”Sul ritorno die la partita contro il Napoli, il procuratore ha aggiunto: “è stato molto importante pere resterà sempre nel suo cuore. Se le cose vanno bene, è felice, ma domenica vuole vincere. L’Inter è una squadra che ha fiducia e deve continuare a vincere. Il Napoli è una squadra che mi piace molto, ma credo che sarà l’Inter a vincere“.