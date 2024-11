Ilfattoquotidiano.it - Cahill e il “superpotere” di Jannik Sinner: “Credetemi, è raro nel mondo del tennis. E dopo il caso doping nulla può più fargli paura”

Leggi l'articolo completo su Ilfattoquotidiano.it

“Credo che il più grande talento disia l’abilità di processare informazioni e trasformarle in azioni. Impara in fretta. Ci sono giocatori conservativi, che non amano cambiare il proprioper ladi fare passi indietro. Lui è l’opposto: non teme di perdere un paio di match nel tentativo di implementare il suo gioco. In questo ambiente è, mi creda”. Queste sono state le prime parole del coach di, Darren, intervistato dal Corriere della Sera a un paio di giorni dall’esordio dell’altoatesino alle Atp Finals di Torino. “Il suoè non aver timore di migliorarsi. Oggi sa giocare in 5-6 modi diversi, sa chiudere il punto col servizio, a rete, giocando sulla riga e dietro la riga, sa usare il drop shot, lo slice, il back. Non sa solo picchiare forte: lo sa fare con intelligenza“, ha aggiunto l’allenatore.