Bergamonews.it - Bergamo-Brescia, una piattaforma per volare alto

Leggi l'articolo completo su Bergamonews.it

Anche nella notte più buia brillano le stelle. È il titolo di un libro di Settimio Simonetti, ma ben sintetizza l’assemblea congiunta di Confindustriae Confindustriache si è svolta giovedì 7 novembre all’aeroporto di.La notte è quella dei possibili dazi Usa dopo la vittoria di Donald Trump che torna alla Casa Bianca, non c’è luce nemmeno per la Germania – grande partner commerciale dell’Italia – che si appresta a tornare alle urne dopo le dimissioni del Ministro delle Finanze e che attraversa una profonda crisi industriale nel settore delle auto. Il buio è ai confini dell’Europa con la guerra tra Russia ed Ucraina. E ancora in Medio Oriente. Non c’è solamente la situazione geopolitica a preoccupare, ma le sfide dell’energia e dell’intelligenza artificiale.Eppure in quest’enorme e avveniristico hangar dell’aeroporto, immerso in una luce blu che spazia su una platea di 1.