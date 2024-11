Metropolitanmagazine.it - Antonio Gramsci, 98 anni fa l’arresto per mano fascista

Nello spazio di Metropolitan Today di oggi, ricordiamo l’8 novembre del 1926, quando veniva arrestato dai fascisti il deputato ed uno dei fondatori del partito comunista italiano. Durante la prigionia scrisse i famosi “Quaderni del carcere”e la prigionia, fonte 24emilia.comDi sera dopo una riunione con altri deputati, l’8 novembre 1926,venne arrestato dalla poliziaa causa della sua appartenenza al partito comunista italiano di cui era uno dei fondatori e del suo antifascismo. Tenuto prigioniero per dueda Regina Coeli a San Vittore, venne condannato a Roma il 28 maggio 1928 dal tribunale speciale ad oltre vent’dio prigionia nonostante l’immunità di deputato. Durante la detenzione le sue condizioni fisiche e di salute erano diventate molto precarie per questo invece della destinazione prevista dell’Isola d’Elba si optò per le carceri di Turi.