"Vi racconto il mio passato da giostraia"

Virginia Raffaele, questo spettacolo è molto autobiografico. Per chi non conosce la sua storia, come nasce questo profondo legame con il mondo del luna park? "E’ uno spettacolo che nasce da una necessità. Io sono nata e cresciuta in un luna park di Roma, il LunEur, fondato tra gli altri dai miei nonni materni, che negli anni Novanta lo ‘salvarono’. Purtroppo nel 2007 ce l’hanno fatto chiudere, lasciandoci senza lavoro. Io, lo ripeto sempre, sono principalmente una. Questa cosa ha ‘lavorato’ dentro di me, anche quando poi ho cominciato a fare teatro". Quindi con ‘Samusà’ racconta la sua infanzia e la sua prima giovinezza? "Sì, faccio rivivere alcune situazioni e alcuni personaggi che animavano questa comunità. Alla fine esprimo il concetto che sì, il luna park me l’hanno chiuso, ma è come se io avessi portato via le giostre con me".