Ilgiorno.it - Valmadrera, 16enne rapinato nel parchetto sotto casa

, 7 novembre 2024 – Un ragazzino è stato minacciato con un coltello edel vecchio cellulare nel parco. È successo domenica sera, a, in via San Dionigi, zona residenziale del paese, al confine con Malgrate. Lo ha raccontato la mamma della vittima, un adolescente di 16 anni. Secondo il resoconto del genitore, il figlio è stato avvicinato da uno sconosciuto: all’apparenza voleva solo chiedergli l’ora, ma quando lo ha avuto a tiro ha brandito un coltello che gli ha puntato contro, obbligandolo a consegnarli un telefonino, un vecchio modello che vale poco. Lui era da solo, era già buio, nessuno poteva vederlo né aiutarlo e ha dovuto arrendersi subito. È successo tutto molto in fretta, sebbene alla vittima quella manciata di secondo sono parsi come un’eternità.