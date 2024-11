Gaeta.it - Tragico evento a Piazza Armerina: il suicidio di una adolescente apre interrogativi sul revenge porn

Facebook WhatsAppTwitter Undrammatico ha scosso la comunità di, in provincia di Enna, dove una ragazza di soli 15 anni ha preso la tragica decisione di porre fine alla propria vita. Secondo quanto riportato da fonti locali, la madre della giovane, in un momento di grande dolore, avrebbe rivelato a un’amica che il gesto della figlia sarebbe scaturito da una lite avvenuta a scuola. Tuttavia, le circostanze attorno a questoepisodio potrebbero rivelare una verità più complessa e angosciante, con l’ipotesi di coinvolgimento in un caso di.Il contesto della lite scolasticaLe dinamiche relazionali tra adolescenti possono essere talvolta estremamente fragili e complicate. La lite avvenuta a scuola, che ha preceduto il drammatico gesto della ragazza, sembra rappresentare solo la punta dell’iceberg.