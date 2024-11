Ilrestodelcarlino.it - Torna il basket femminile a Guastalla

Reggio sempre più terra di. Dopo 30 anni dall’ultima esperienza,la palla a spicchi rosa a. "Il progetto – dice il responsabile Gianni Grobberio – nasce dall’esigenza di dare la possibilità alle ragazze che si affacciano aldi poter continuare a giocare dopo la fase delmisto in età da mini. Ringrazio chi si è adoperato all’interno della polisportiva: ciascuno di noi può essere una risorsa per tutti e lo sport deve essere una scuola di vita e di inclusione. Il nostro progetto diè di costruire e coltivare una base, per poi a seconda delle adesioni dare la possibilità di fare i relativi campionati. Ad oggi abbiamo un gruppo di tredici ragazze (annate tra il 2014 e il 1995). Stiamo seminando, con la speranza di diventare punti di riferimento in futuro".