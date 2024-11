Quotidiano.net - “The substance”: la tentazione di ringiovanire è un horror

Roma, 7 novembre 2024 – Se potessi iniettarti “la sostanza” per ottenere una versione di te più giovane e bella, lo faresti? Probabilmente molte donne, munite della consapevolezza derivata da anni di decostruzione della mentalità patriarcale, risponderebbero di no. Che non c’è bisogno di arrivare a tanto solo per rispettare standard irrealistici di perfezione estetica, che quegli standard derivano dal “male gaze” (lo sguardo maschile) che oggettifica le donne, e che ormai sono superati. Tutto vero. Eppure, allo stesso tempo molte donne risponderebbero anche di sì: che varrebbe la pena iniettarsi un siero fluorescente, lasciare uscire dal proprio corpo una nuova, “migliore” versione di sé, e avere la possibilità di abitarla a settimane alterne. E questa è anche la scelta di Elisabeth Sparkle, conduttrice di uno show di fitness televisivo alla soglia dei 50 anni che, proprio il giorno del suo compleanno, viene licenziata.