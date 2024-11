Amica.it - Storia del bergamotto, il principe migrante dei profumi agrumati

Tra i tanti agrumi utilizzati in profumeria, spicca il. L’oro verde della Calabria, anzi di Reggio. Dove si concentra il 90 per cento della produzione mondiale. Ingrediente che domina le note di testa di fragranze iconiche, è un’eccellenza del Made in Italy. Shalimar, iconica fragranza di Guerlain, nata nel 1921 ha fatto deluno dei suoi ingredienti chiave: insieme a iris e vaniglia. Era nelle piantagioni didell’azienda Capua 1880 che Jacques Guerlain passeggiava alla scoperta di questo frutto.cos’èIlè un agrume dalla forma insolita (piriforme) e dall’insolito nome. Che niente ha che a fare con Bergamo o forse ha a che fare con le pere bergamotte a cui la sua sagoma assomiglia.