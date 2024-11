Gaeta.it - Patteggiamento per Tommaso Verdini: 2 anni e 9 mesi per irregolarità nell’affidamento di commesse

Facebook WhatsAppTwitter Il GUP di Roma ha autorizzato ildella pena per, figura legata all’ex parlamentare Denis, coinvolto in un’inchiesta della Procura di Roma. Questa indagine ruota attorno a presunti abusidi contratti all’Anas, specialmente una commessa del valore di 180 milioni di euro destinata al risanamento delle gallerie. La decisione del giudice segna un punto cruciale in un caso complesso riguardante la gestione delle risorse pubbliche e la loro assegnazione attraverso procedure considerate atipiche.Il contesto dell’inchiestaL’inchiesta, condotta dalla Procura di Roma, mira a chiarire una serie di presunti reati relativi all’affidamento di lavori pubblici all’Anas, una delle principali agenzie governative italiane per la gestione delle infrastrutture stradali.