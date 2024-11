Oasport.it - Pallanuoto femminile, Plebiscito Padova riammessa in Champions League

Laè stata reintegrata nella2024/2025 dia pochi giorni dal provvedimento di esclusione, per la stagione in corso, da tutte le Coppe Europee: lo ha annunciato European Aquatics con un comunicato stampa apparso sul proprio sito ufficiale.Dopo la sospensione la società patavina è corsa immediatamente ai ripari: “A seguito dell’annuncio del 1° novembre 2024 relativo alla sospensione del CSWater Polo Club dalla competizione Women’sa causa della mancata conformità ai requisiti finanziari di EA, European Aquatics è lieta di annunciare che il Club ha formalmente adottato i primi provvedimenti per risolvere la situazione finanziaria in conformità ai requisiti e alle richieste di EA“.Il provvedimento precedente, dunque, è stato immediatamente ritirato: “Di conseguenza, la sospensione è stata revocata e il CSWater Polo Club è riammesso alla competizione Women’s2024/2025 con effetto immediato.