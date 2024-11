Oasport.it - Pallamano: Italia, contro la Spagna alla pari. Orgoglio, identità e voglia di affermarsi

Il paradosso di una sconfitta che lascia perfino l’amaro in bocca. La nazionalena maschile divive il “Day After” della partita persala, in trasferta e valida come prima giornata del Gruppo 4 di qualificazione agli Europei 2026, con un misto di sensazioni e sentimenti.Gli azzurri erano andati a Puerto de Sagunto sapendo di partire nettamente sfavoritii bronzi olimpici digi 2024, eppure nello spirito, nell’organizzazione e nell’di gioco si sono mostrati pressoché perfetti facendo partitacon gli iberici. Se il primo obiettivo, come detto dal DT Riccardo Trillini, era quello di consolidare il rispetto ottenuto a livello internazionale qualche mese fa dopo la ritrovata qualificazione ai Mondiali: la missione è stata ampiamente centrata.