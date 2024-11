Sport.quotidiano.net - Palladino mischia le carte. Ma sempre con identità: "Il gruppo lavora da pazzi. Mantenere l’entusiasmo»

Concentrazione, rispetto dell’avversario e della competizione. Raffaelesi approccia ad affrontare l’APOEL con la consueta determinazione. "Sono felicissimo di fare questa coppa e ho grande motivazione come tutta la squadra. In allenamento i ragazzi sembravano animali per come hannoto. Si gioca, io posso utilizzare tutti i calciatori, posso vederli e migliorarli. Le partite danno risposte diverse rispetto agli allenamenti. Siamo felici di esserci". Fiorentina che va a caccia dell’ottava vittoria consecutiva. "L’è stata trovata, è un momento molto bello per noi. Ci abbiamo messo un po’ di tempo, abbiamoto durante il ritiro e dopo la fine del mercato abbiamo cercato di trovare gli automatismi giusti. Questo è il vestito migliore che possiamo mettere.