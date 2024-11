Romadailynews.it - Nettuno, transessuale investita da un’auto: 57enne si presenta in caserma

La vittima è ricoverata ad Anzio ma non è in pericolo di vita, indagini in corso per chiarire la dinamicaQuesta mattina, intorno alle 5, unaè statadavettura mentre si trovava su via Nettunense, a, lungo il litorale laziale.La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di Anzio, dove è ricoverata ma non in pericolo di vita.Poco dopo l’incidente, un uomo di 57 anni si è recato volontariamente in, dichiarando di essere l’autore dell’investimento.Sul luogo sono intervenuti i carabinieri di Anzio, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto.