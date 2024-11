Tpi.it - Msc, partono da Bari le crociere invernali verso il Mediterraneo Orientale

Destagionalizzare il turismo è uno degli obiettivi più importanti e strategici per tutti gli operatori del settore. Un volano per l’economia da sfruttare al meglio non solo nei tradizionali mesi estivi, ma durante tutto l’anno, compreso l’inverno.In tal senso una delle esperienze da provare per chi ama visitare nuovi luoghi è senz’altro la crociera, che permette di scoprire nel corso dello stesso viaggio località diverse, insieme ai vari comfort presenti sulla nave. Un tipo di vacanza adatto a tutte le età, in compagnia di amici o della propria famiglia. Una delle aziende leader di mercato è MSC, che per l’inverno 2024-2025 ha lanciato un nuovo itinerario a bordo di MSC Sinfonia, con partenza settimanale dal porto diper scoprire le meraviglie della Grecia e della Turchia. Località strategiche, visto che presentano climi miti, e quindi piacevoli da visitare anche in pieno inverno.