Milano accoglie Esthetic Cafè: un nuovo bistrot di eleganza e raffinatezza

Facebook WhatsAppTwitter Piazza Lima aha unprotagonista nel panorama gastronomico:. Questo ristorante, inaugurato dal visionario imprenditore Luca Macaluso, unisce l’amore per la cucina all’arte e all’estetica, creando un luogo ideale per chi cerca un’esperienza sensoriale completa.si propone come un rifugio per gli amanti del buon cibo e della bellezza, aperto tutti i giorni dalle prime luci del mattino fino a tarda sera.Un menù per tutti i gustioffre una varietà di piatti pensati per accontentare ogni tipo di palato. La colazione spazia dai classici croissant alle opzioni più elaborate, mentre il pranzo si distingue per un menù attentamente curato che include piatti vegetariani, preparati con ingredienti freschi e di qualità.