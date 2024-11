Iodonna.it - Ma come si indossa da mattina a sera?

Tabacco, legno, cognac, castagna o cioccolato. Non c’è sfumatura legata ai toni della terra che questo Autunno Inverno 2024 2025 non detti tendenza. Vale per scarpe e borse, per abiti e gonne. Vale anche e soprattutto per il denim, che si conferma evergreen ormai irrinunciabile. Se c’è quindi un capo del guardaroba capace di riunire due trend in uno, è senza dubbio un cinque tasche brown. Maabbinare il jeans marrone? Marrone in autunno: 5 outfit perrlo con stile X Nuovo must have con cui divertirsi per creare outfit modaioli, è un passepartout dare da giorno aperché è praticoun jeans ma sa darsi un tono più sofisticato.