Lavori straordinari per migliorare sicurezza del ponte mobile

Buone notizie per Ravenna. Il vice ministro al Mit – Ministero Infrastrutture e Trasporti –, Edoardo Rixi (nella foto, a sinistra), ha affermato in Commissione Trasporti alla Camera che "ildi via Attilio Monti, infrastruttura cruciale per la mobilità cittadina e portuale a Ravenna, sta beneficiando di un programma di manutenzione ordinaria ea per garantirneed efficienza. Dal 2010, ilgestisce un traffico giornaliero di circa 30mila veicoli, di cui almeno il 15% sono mezzi pesanti". "L’Autorità di sistema portuale, considerando l’importanza strategica del, ha proposto il trasferimento della sua gestione a un altro ente, mantenendo però la salvaguardia della sua funzione portuale. Ulteriori, che comporteranno una temporanea chiusura del traffico, sono previsti entro maggio 2025 e saranno comunicati in anticipo per minimizzare l’impatto sulla viabilità".