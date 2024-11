Ilgiorno.it - L’allarme sicurezza lungo i binari. Nuovi uffici della Polfer in Cadorna: "Più vicini a pendolari e ferrovieri"

Non più al primo piano ma al pianterreno, in modo da essere più visibile, accrescere l’effettodeterrente per eventuali malintenzionati e porsi come punto di riferimento per chi dovesse avere bisogno: si tratta del nuovo presidioPolizia Ferroviaria alla stazione milanese di, ospitato in locali di Ferrovienord e inaugurato ieri. Tre gli agentiche saranno in servizio neiper ognuno dei tre turni giornalieri, quindi dalle 7 del mattino fino all’una di notte. Al taglio del nastro hanno partecipato il presidenteRegione Lombardia, Attilio Fontana, il presidente di Ferrovienord, Fulvio Caradonna, il dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Lombardia, Filippo Ferri, il direttore centrale delle specialità, prefetto Renato Cortese, il sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno Nicola Molteni.