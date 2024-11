La profezia di Lewis materializzata da Trump

Leggi l'articolo completo su Lanotiziagiornale.it

Nel 1935, mentre l’Europa guardava con inquietudine l’ascesa del nazifascismo, Sinclairdecise di raccontare una storia che i suoi contemporanei liquidarono come assurda fantapolitica. “Qui non è possibile”, la intitolò. E invece.Il romanzo racconta di un senatore americano, Berzelius “Buzz” Windrip, che conquista la presidenza cavalcando il malcontento popolare. La sua tattica è semplice: promette denaro facile (5.000 dollari all’anno a ogni cittadino), si erge a difensore dei “veri americani” e dei loro valori tradizionali, trasforma ogni critica in un attacco alla nazione. Presentandosi come un campione dei valori tradizionali americani, Windrip sconfigge facilmente i suoi avversari. Ma non è tanto il personaggio a essere inquietante, quanto il meccanismo chedescrive con chirurgica precisione: l’erosione quotidiana delle istituzioni democratiche, la progressiva normalizzazione dell’inaccettabile, la metamorfosi del dissenso in tradimento.