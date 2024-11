Spazionapoli.it - Inter-Napoli, l’ex azzurro ha lasciato tutti senza parole

Il, dopo la sconfitta contro l’Atalanta, è pronto ad affrontare nella prossima gara di campionato l’di Simone InzaghiDopo la sconfitta pesante per ildi Antonio Conte, battuto per 3-0 in casa dall’Atalanta, ad aspettare gli azzurri ora è un’altra big di Serie A. La caratteristica dell’è l’aver collezionato una scia positiva che ad oggi conta una sola sconfitta in campionato.Nonostante ciò, l’obiettivo delè quello di capire cosa sia andato storto nella partita precedente e guardare con positività al prossimo match, durante il quale gli uomini di Conte partono con il vantaggio di detenere comunque il primo posto.Attualmente le statistiche danno per favorita la squadra di Simone Inzaghi, ma qualcuno ha già spezzato una lancia a favore degli azzurri, che al di là della goleada subita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, sono pronti a scendere in campo con la spinta della grinta del loro coach.