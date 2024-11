Formiche.net - Il Patto di stabilità è alle porte. Ma sul Pil c’è una buona notizia

Leggi l'articolo completo su Formiche.net

Le cose, alla fine, potrebbero anche mettersi meglio del previsto. È vero che poche settimane fa il governo italiano ha, un po’ sommessamente, ammesso che l’obiettivo dell’1% di Pil per il 2024, nero su bianco nel Documento di economia e finanza, è difficile da raggiungere. Ma oggi il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha corretto il tiro. Il che è una, perché più Pil vuol dire essenzialmente una cosa: una maggiore tranquillità nella gestione del deficit, e quindi del debito, negli anni a venire. Dal primo gennaio prossimo, infatti, le finanze italiane finiranno nuovamente tra le maglie del nuovodie il primo effetto, quasi immediato, sarà quello di rimettere il debito su una traiettoria discendente.C’è un altro tassello. Dopo che la scorsa estate l’Unione europea ha avviato una procedura di infrazione contro l’Italia per disavanzo eccessivo basato sul deficit, l’Ufficio parlamentare di bilancio aveva pubblicato un rapporto in cui spiega dettagliatamente che, per adeguarsi agli aggiustamenti del nuovodi, l’Italia dovrà portare avanti un tagliospese pubbliche pari a circa 10,2-12,3 miliardi di euro all’anno per sette anni.