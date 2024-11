Iltempo.it - Il balletto scatenato di Biancofiore dopo la vittoria di Trump. E mostra l'autografo sul cappello | GUARDA

Michaelaè raggiante per ladi Donaldcontro Kamala Harris alle elezioni Usa. La senatrice e presidente del gruppo parlamentare “Civici d'Italia - Noi Moderati”, si è infatti scatenata in unper festeggiare il successo del candidato repubblicano, che diventerà il 47° presidente americano., in omaggio all'onda rossa che ha fatto vincere, ha scelto il rosso per camicia, foulard, rossetto e smalto delle unghie, abbinando il tutto ad un, rigorosamente rosso, con il motto del tycoon, “Make America Great Again”. La senatrice italiana ha ancheto l'disul berretto.