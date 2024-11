Gigi Riva il Cagliari ricorda il suo Rombo di Tuono Il figlio | Anch’io ho vissuto il suo mito

Leggi l'articolo completo su Open.online

«Oggi è quel giorno in cui, una volta di più, ci fermiamo e guardiamo il cielo. Come per cercare un segno, per ritrovare quei rassicuranti cenni della mano e del capo cheti rivolgeva quando lo incrociavi per le vie della nostra città». È la lettera che la societàCalcio dedica alla sua bandiera, al suo miglior marcatore, a “di”:. L’ex attaccante che nella stagione 1969-1970 regalò il primo e unico scudetto al, oggi, 7 novembre, avrebbe compiuto 80 anni. La dirigenza ha volutore il primo compleanno senza la leggenda scomparsa il 22 gennaio scorso. Per questa occasione è stato anche intervistato il, Nicola: «In due parole è difficile dire cosa è stato mio padre perché come tutti i bambini del tempo pur essendo mio padrel’hocome