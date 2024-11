Gaeta.it - Emorragie digestive: un problema di salute in crescita che richiede attenzione

Facebook WhatsAppTwitter Lerappresentano un gravedipubblica, spesso sottovalutato. Nonostante l’accresciuta incidenza di questi eventi, molte persone non ne conoscono la serietà. Secondo i dati, ledel tratto gastrointestinale superiore colpiscono circa 130-150 persone ogni 100.000 abitanti all’anno, mentre quelle del tratto inferiore incidono su un numero compreso tra 20 e 30 casi per ogni 100.000 abitanti. Questatica si sta intensificando, complici fattori come l’invecchiamento della popolazione e l’uso di farmaci che possono danneggiare l’apparato digerente. A sottolineare queste tematiche è Maria Caterina Parodi, direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell’Ospedale Policlinico San Martino di Genova e presidente della Società Italiana di Endoscopia Digestiva, che ha parlato durante il Corso Nazionale SIED 2024 a Padova.