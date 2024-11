Quotidiano.net - E se arrivasse un Tesla Phone? Pare che Elon Musk ci stia pensando...

Le voci su un possibile smartcircolano da tempo, alimentando la curiosità di appassionati e addetti ai lavori. Recentemente,ha finalmente affrontato la questione, fornendo importanti chiarimenti sulla posizione diriguardo a questo progetto tanto discusso. La posizione disulDurante un'intervista al podcast "Joe Rogan Experience",ha dichiarato che al momentonon ha intenzione di produrre uno smart. Tuttavia, il CEO non ha chiuso completamente la porta a questa possibilità, lasciando intendere che l'azienda potrebbe considerare l'idea in determinate circostanze.ha affermato: "è in una posizione migliore di qualsiasi altra azienda per creare un nuovo telefono che non sia basato su Android o i. Ma non è qualcosa che vogliamo fare, a meno che non sia strettamente necessario".