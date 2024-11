Laprimapagina.it - Donald Trump alla Casa Bianca con una vittoria straripante

Leggi l'articolo completo su Laprimapagina.it

si è preso tutto. Andràcon una: 312 grandi elettori su 538.è il primo repubblicano a prevalere negli ultimi 20 anni anche nel voto popolare e non solo tra i grandi elettori (l’ultimo era stato Bush figlio nel 2004). Grazie al voto di 72.229.234 americani – pari al 50.9% del totale – ha battuto Kamala Harris, ferma 47.6% con 67.465.119 voti: quasi 5 milioni in meno.Più maschi ispanici e asiatici hanno votato perpiù di quanto avessero fatto nel 2020, quandoperse le elezioni con Joe Biden. Ed è andata al tycoon la scelta di chi è andato a votare per la prima volta. Sono alcuni dei dati emersi dall’analisi del voto delle presidenziali fatta da Nbc News, che ha messo a confronto le percentuali del 2020 con quelle del 2024.