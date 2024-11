Gaeta.it - Commercio illecito di tabacchi: interventi e dati allarmanti in un incontro a Trieste

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Nel corso di untenutosi presso il Savoia Excelsior Palace di, il tema deldiè stato al centro di un’importante discussione. L’evento, intitolato “Un brutto vizio: ilnel settore dei”, è stato organizzato dal Tavolo Monitoraggio Agromafie ContrastoSettoried E-cig , sotto l’egida della Fondazione Osservatorio sulla Criminalità nell’Agricoltura e sul Sistema Alimentare, in collaborazione con Philip Morris Italia. L’ha offerto l’opportunità di analizzare la situazione attuale in Italia e, in particolare, nella Regione Friuli Venezia Giulia, un’area particolarmente vulnerabile a causa della sua posizione geografica.Analisi della situazione nel Friuli Venezia GiuliaLa Regione Friuli Venezia Giulia ha visto una riduzione del fenomeno del consumodi, al 12%, equivalente a 150 milioni di sigarette.