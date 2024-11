Thesocialpost.it - Check in Ryanair, attenzione: nuove regole. Cosa cambia e da quando (occhio ai voli)

Altre novità in arrivo per i passeggeri, e la novità riguarda uno degli scogli principali: ilin. Da ormai diversi anni, quasi tutte le compagnie aeree permettono di completarlo online per ridurre i tempi di attesa, ma di norma è sempre permesso farlo direttamente anche in aeroporto. Per chi viaggia con, però, questo sta perre. E non solo. Stando alle dichiarazioni di Michael O’Leary, Ceo di, ledovrebbero entrare in vigore entro circa 6 mesi. È quindi fondamentale non farsi cogliere impreparati. Già nel 2009 l’azienda aveva annunciato l’intenzione di eliminare del tutto i banchi di accettazione, senza tuttavia riuscire a standardizzare la procedura online e dovendo retrocedere. Ora, pare che la compagnia aerea sia pronta a un nuovo tentativo.