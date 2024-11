Tuttivip.it - “C’è un messaggio per voi”. Panico immediato al Grande Fratello: è per Shaila e Javier

Negli ultimi giorni, nella Casa del, gli eventi hanno portato a nuove dinamiche tra i concorrenti. Alfonso D’Apice, ex compagno di Federica Petagna, ha varcato la soglia della Casa, mentre Tommaso Franchi è volato in Spagna per incontrare Maica Di Benedicto, sebbene il loro incontro non abbia suscitato particolari emozioni.Intanto,Gatta, che continua la sua frequentazione con Lorenzo Spolverato, ha deciso di chiarire alcuni punti rimasti in sospeso conMartinez. Questo confronto, pur riportando una certa tranquillità tra i due, non sembra aver cancellato del tutto l’amarezza del pallavolista, il quale ha mostrato di serbare ancora rancore per le incomprensioni passate con.Questa mattina, unaereo ha sorvolato la Casa, indirizzato proprio a, con la scritta “Per ogni azione una reazione, noi con J”, un segnale di supporto perda parte dei fan della “ship” #shavier.