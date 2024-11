Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Inter, in bilico Bisseck? C’è qualcuno che lo vuole a tutti i costi

Leggi l'articolo completo su Metropolitanmagazine.it

Il classe 2000, nativo di Colonia, è arrivato a Milano dall’Aarhus GF nel luglio 2023, per appena 7,2 milioni di euro. Adesso, dopo quasi un anno e mezzo all’ha dimostrato di essere uno dei centrali più talentuosi d’Europa.Nel match di alta intensità trae Arsenal, terminato con una vittoria fondamentale per i nerazzurri, Yannè emerso come uno dei protagonisti inaspettati della serata.A fine partita, in mixed zone, è stato svelato un retroscena che ha sorpreso i tifosi. Il giovane difensore tedesco, infatti, ha scelto di scendere in campo nonostante un problema fisico, una decisione che dimostra la sua determinazione e l’attaccamento alla maglia, come affermato aTV. Sin dall’inizio,ha dimostrato grande concentrazione e solidità difensiva, risultando uno degli elementi chiave per mantenere compatta la linea arretrata contro gli attacchi dell’Arsenal.