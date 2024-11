Gaeta.it - Angelina Mango riemerge sui social dopo un periodo di pausa per la salute

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha recentemente ripreso contatto con i suoi fan attraverso un post su Instagram,aver annunciato la decisione di prendersi unaper motivi di. L’artista, che il 23 ottobre scorso aveva condiviso un messaggio toccante in cui dichiarava di voler mettere al primo posto il suo benessere, ha ora mostrato un lato più giocoso della sua quotidianità. Le immagini pubblicate la ritraggono mentre partecipa ad attività rilassanti, come giochi da tavolo con gli amici e momenti di musica.Il messaggio disullaIl 23 ottobre 2023,ha sorpreso i suoi sostenitori con un annuncio sincero, rivelando la sua volontà di prendersi unaper prioritizzare la. La giovane artista, nota per il suo talento e la sua energia, ha sottolineato l’importanza di prendersi il tempo necessario per recuperare e rimanere in buona forma mentale e fisica.