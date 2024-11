Thesocialpost.it - Whatsapp, arriva il segno “+”: ecco a cosa serve. La novità con l’ultimo aggiornamento

Leggi tutto su Thesocialpost.it

ha varato un nuovo, con cuiil“+” accanto alle schede. Ma a? Qualcuno ha già ricevuto l’, altri dovranno ancora un po’, ma presto arriverà sugli smartphone di tutti. Al momento lata sull’applicazione iOSversione 2.24.21.82, subito dopo toccherà agli Android. Il“+” comparirà accanto alle schede per i filtri. All’interno dell’app sono presenti delle schede che servono a filtrare le chat. Ebbene, accanto alla scheda Gruppi, con il nuovoapparirà il“più” che sarà molto utile per filtrare ulteriormente le chat. Vediamo aservirà e come usarlo. Leggi anche: “Levateje er fiasco!” Cruciani contro Vasco Rossi: in diretta gli dice di tutto Come spiega Alessandro Nuzzo su Money.it, suno i filtri che permetteranno di creare schede personalizzate dove inserire le chat filtrate in base alle proprie esigenze.