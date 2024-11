Usa 2024 il discorso di Kamala Harris | Accetto il risultato di questa elezione ma non la sconfitta della lotta che ha alimentato questa campagna

Leggi tutto su Open.online

«Il mio cuore è pieno di gratitudine. Queste elezioni non sono state quelle che volevamo, quelle per cui avevamo combattuto ma ascoltatemi quando vi dico che la lucepromessa dell’America spenderà sempre». Queste le parolecandidate democratica e oramai ex vicepresidente degli Stati Uniti, oggi ha chiamato il suo rivale Donald Trump per congratularsi, concedergli la vittoria e discutere di una «transizione pacifica» del potere. «Il presidente Donald J. Trump e la vicepresidentesi sono sentiti telefonicamente poco fa e lei si è congratulata con lui per la sua storica vittoria. Trump ha riconosciuto alla vicepresidentela sua forza, professionalità e tenacia durante tutta laelettorale, ed entrambi i leader hanno concordato sull’importanza di unire il Paese», ha dichiarato Steven Cheung, direttorecomunicazionedel repubblicano.