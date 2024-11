361magazine.com - Un anno fa la morte di Giulia Cecchettin, parliamo del caso con Tonia Bardellino, criminologa e psicologa

Leggi tutto su 361magazine.com

È trascorso undall’omicidio di, uccisa brutalmente dall’ex fidanzato. Ladilo scorsoha riacceso il dibattito sulla violenza contro le donne e la cultura patriarcale. “L’educazione al rispetto di genere – spiega, esperta– deve partire dalla famiglia, dai genitori. La scuola deve avere un ruolo fondamentale. E per riconoscere la violenza è opportuna una maggiore formazione per tutte le categorie interessate: dai magistrati alle forze di polizia, passando per giornalisti, avvocati, assistenti sociali”. Filippo Turetta è accusato di omicidio volontario aggravato e di sequestro di persona. Rischia l’ergastolo. Il processo è iniziato da poco. Un omicidio premeditato dunque, un assassinio fondato sull’inconcepibile desiderio di eliminare la donna amata solo perché non si possiede più.