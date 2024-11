Ilfattoquotidiano.it - Trump presidente, i repubblicani conquistano il Senato. “Manteniamo anche il controllo della Camera”

“L’America ci ha dato un mandato forte e senza precedenti, abbiamo ripreso ildele sembra che manterremo il“. Nel discorsovittoria a Palm Beach, mentre da Cnn a Fox News lo danno vincitore o in significativo vantaggio negli swing states, Donalddichiara che il partito repubblicano ha ripreso ildel Congresso. Certamente del, dove viene scardinata la maggioranza di 51 a 49 detenuta dai democratici dopo che la senatrice repubblicana Deb Fischer del Nebraska ha respinto una sfida inaspettatamente ripida da parte di Dan Osborn, che si è candidato come indipendente. E la nuova maggioranza avrà un nuovo leader per la prima volta in 18 anni, date le dimissioni delre Mitch McConnell, repubblicano del Kentucky, che ha lasciato l’incarico che ricopriva 2007.