Isaechia.it - Temptation Island 12, Anna Acciardi pubblica un TikTok al veleno che sembra riferito all’ex tentatrice Sofia: lei sbotta sui social

Ennesimo drama nel triangolo diformato daCostantini ed Alfred Ekhator. Tutto ha inizio quandohato un Tik Tok, nel quale canticchia una canzone cheproprio una frecciata alla Costantini: Pensavo fosse amore invece eri una escort, chiamiamo le cose col loro nome, non siete delle modella, voi siete. sapete il nome. @floacc Trend attualissimo ??? #? suono originale – PANGLOBALBUYnon è rimasta in silenzio, e tramite il suo Instagram ha risposto alla provocazione della: Non è sminuendo gli altri che acquisti valore tu. Questo è l’ABC del successo, si vede che non lo sai. E mi fa ridere la cosa, perchè se ti alzi la mattina e non sai come occupare le tue giornate se non sbattuta sul letto a fare Tik Tok, non puoi prendertela con me che mi sveglio alle 6, mi alleno 3 ore al giorno,ne lavoro 5 grazie al mio ex per la possibilità lavorativa che mi dà di essere indipendente, libera e autonoma e ringrazio la vita.