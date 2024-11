Sui binari della memoria | a Pietrarsa più di 100 studenti per riflettere su storia e legalità

Leggi tutto su Ildenaro.it

Sono stati più di 100 gliche hanno visitato il Museo Nazionale Ferroviario dicon la seconda edizione dell’evento “Sui” per sensibilizzare i ragazzi sui temie dell’etica del lavoro coinvolgendoli in un percorso di riscoperta di treni e locomotive storiche. Un suggestivo viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro del trasporto ferroviario, partendo dal 1839, anno di inaugurazioneprima linea ferroviaria italiana, la Napoli – Portici, fino a giungere a tempi più recenti.Una giornata di riflessione e scoperta per gli alunni di due Istituti scolasticiperiferia di Napoli, l’I.C. Massimo Troisi e l’I.C. don Giustino Russolillo, nell’ambito del progettoFondazione Vittorio Occorsio “La Giustizia adotta la Scuola”, sostenuto dal Gruppo FS .