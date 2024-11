Lanazione.it - Sicurezza stradale, meno incidenti a Firenze: “-15% rispetto al 2023”. Il report

Leggi tutto su Lanazione.it

, 6 novembre 2024 – Arrivano delle buone notizie dal fronte dellaall’anno scorso, sono diminuiti glisulle strade fiorentine. Analizzando ildella Polizia Municipale al 31 ottobre 2024 e confrontando i dati con quello relativo allo stesso periodo del, emerge un calo del numero complessivo degli: 2.607 a fronte di 3.096. Dunque, una riduzione di circa il 15%. In diminuzione anche i sinistri con feriti (1.788 contro 2.111). Si tratta di numeri importanti, seppur da confermare a fine anno, che testimoniano, dicono da Palazzo Vecchio, l’efficacia degli interventi fatti in materia die una maggiore attenzione alla guida. Il Comune si riferisce agli interventi strutturali (come le zone 30 e le piste ciclabili e altri accorgimenti per tutelare maggiormente soprattutto gli utenti deboli della strada ad iniziare dai pedoni) e alle iniziative di sensibilizzazione e formazione sui temi della