Rai | variazioni programmi tv di domani

Leggi l'articolo completo su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Queste leRai deitv di: RAI 1 Nessuna variazione RAI 2 06:00 Piloti 06:30 RaiNews24 07:10 Binario 2 (Il telefilm La grande vallata delle ore 06:10 e il programma Aspttettando Binario 2 previsto alle ore 07:00 non saranno trasemssi) 21:20 FILM Pompei Regia di Paul W.S. Anderson. Con Emily Browning, Kit Harington, Jessica Lucas, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland 23:05 La fisica dell’amore 00:50 (anziché 00:05) Generazione Z – Meteo 2 02:00 I Lunatici 02:30 Radiocorsa (Il programma L’altra Italia previsto alle 21:20 non andrà i onda) RAI 3 14.50 LEONARDO 15.00 In diretta dal Senato della Repubblica “Question Time” Interrogazioni a risposta Immediata. A cura di Rai Parlamento 16.00 PIAZZA AFFARI 16.10 TG3 LIS 16.15 Rai Parlamento Telegiornale 16.