Liberoquotidiano.it - **Rai: Mattarella, 'pluralismo non spartizione'**

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - "Il servizio pubblico vede rinnovata la straordinaria missione di essere riconosciuto fonte affidabile per i cittadini che con il pagamento del canone lo sostengono, permanendo intatta la sua responsabilità soltanto verso di loro, per essere cornice di libertà e spazio di inclusione, dove originalità , professionalità , innovazione,e non, possano continuare a dispiegarsi senza abusi". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato ha inviato alla presidente della commissione parlamentare Vigilanza Rai, Barbara Floridia, in occasione degli Stati generali del Servizio pubblico. La Rai, ricorda il Capo dello Stato, rappresenta "un'esperienza peculiare, ideata e voluta come servizio pubblico perché un medium così influente fosse al servizio della collettività , per arricchire la vita culturale della Repubblica, contribuendo alla identità democratica del Paese.