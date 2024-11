Iodonna.it - Quali sono i modelli e i colori da prediligere per valorizzare un fisico curvy? Eccone 5 perfetti per esaltare le proprie forme

Sartoriali e oversize, oppure confortevoli e svasati. Dalle sfumature più rigorose alle stampe più classiche, i cappottisi preparano a conquistare il guardaroba della stagione fredda. Coniugando comfort ed eleganza. Ecco cinquee sfumature di tendenza a cui ispirarsi. Doppiopetto con bottoni gioiello Un doppiopetto con bottoni gioiello e con scollo a V. Chi l’ha detto il cappottodebba essere noioso? Leggi anche › Comele “”: grazie a cappotti avvolgenti e lusinghieri. Da mattina a sera Bordeaux In un’irresistibile sfumatura di bordeaux, il cappottopiù lusinghiero si stringe in vita. Cammello Nel guardaroba plus-size non può mancare un cappotto cammello.