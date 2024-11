Ilgiorno.it - "Per il mio quartiere più sicurezza e decoro"

Leggi tutto su Ilgiorno.it

Una lunga militanza nel comitato Serenella, col quale ha contribuito a migliorare i servizi e la qualità di vita dell’omonimo. E un gesto coraggioso, lo scorso marzo, quando un incendio è scoppiato nel palazzo dove risiede, al civico 5 di via Bramante, nell’appartamento di una coppia di accumulatori seriali: in quell’occasione è stato tra i primi a intervenire e allertare i soccorsi. Giuseppe Gigante, 76 anni, originario di Gravina di Puglia e approdato a San Giuliano da giovanissimo - al seguito della famiglia emigrata al Nord - è tra coloro che il mese scorso hanno ricevuto dal Comune la benemerenza civica. Neldove abita, il Serenella, 2mila residenti al di là della via Emilia, lo conoscono soprattutto per la sua attività nel comitato di zona, a fianco dell’infaticabile presidente Antonio Mollica.