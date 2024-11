Ilgiorno.it - Per amore Belinda parla al mostro. E la favola ci porta oltre i pregiudizi

"Per il nostro teatro di ricerca, confrontarsi con gli infanti significa porsi in dialogo con ciò che vive prima della definizione, dello sguardo. Un mondo che, attraverso la, scatena dentro di noi una reazione profonda. Non a caso in passato le fiabe erano raccontate agli adulti, spinti in uno spazio che ancora è in grado di nascondere qualcosa e che fatichiamo a mettere a fuoco, perché è un percorso difficile liberarsi dall’immaginazione e dall’alfabetizzazione". Affascinantere con Chiara Guidi, fondatrice a inizio anni ’80 della Socìetas Raffaello Sanzio di Romeo Castellucci. Il pensiero critico in equilibrio fra tensione teorica e grammatica scenica. A comporre un linguaggio dal tratto autoriale, inconfondibile. Che da tempo ha deciso di declinare in un teatro per l’infanzia anomalo, capace dire agli adulti.