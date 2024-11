Oasport.it - Pallanuoto femminile, Serie A1 2024-2025: Orizzonte e SIS Roma vincono gli anticipi della quarta giornata

Nel fine settimana si giocherà la Champions League e così laA1divede andare in scena gli: successi perCatania e SIS, che restano appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno. L’EkipeCatania domina il match di cartello contro la Plebiscito Padova, sconfitta per 14-7 in un match che ad 8? dal termine era sul 10-2 per le etnee, con le patavine ormai in crisi nera e con un solo punto in campionato dopo quattro turni. Brilla ancora una volta la stella di Dafne Bettini, la quale mette a segno una rete per ogni quarto e cala un poker che annichilisce le velleità delle patavine, in un incontro indirizzato nel primo periodo, chiuso sul 5-1, e definitivamente messo in archivio con il 7-2 di metà gara ed il 10-2 al termineterza frazione.